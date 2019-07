But de la semaine en MLS: Orji Okwonkwo devance Wayne Rooney

L’attaquant de l’Impact de Montréal Orji Okwonkwo a obtenu le titre du plus beau but de la 17e semaine d’activité de la Major League Soccer (MLS), jeudi, devançant ainsi un certain Wayne Rooney.

Le Nigérien de 21 ans avait été la grande vedette de la victoire des siens de 2 à 1 contre les Timbers de Portland, le mercredi 26 juin, lui qui avait fait bouger les cordages à deux reprises. C’est son deuxième filet qui lui a fait remporter le prestigieux titre.

Installé dans la surface de réparation, Okwonkwo a frappé le ballon à la volée et en étant dos au filet adverse. Sa frappe a terminé sa course dans le coin supérieur droit de la cage des Timbers.

Malgré la beauté de cette réussite, le sacre du joueur du Bleu-Blanc-Noir peut paraître surprenant, puisque l’attaquant du D.C. United Wayne Rooney a également produit un but qui a fait le tour de la planète foot.

L’international anglais a inscrit un but alors qu’il n’avait même pas dépassé la ligne du centre du terrain. Il s’agissait de l’unique filet d’un gain de 1 à 0 face à Orlando City SC.

L’offrande d’Okwonkwo a toutefois plu davantage aux décideurs. Reste maintenant à voir si cette distinction motivera le jeune homme, qui devrait reprendre l’action samedi contre le Minnesota United.