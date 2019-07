«Ça fait un velours» - Karl Gélinas

À 35 ans, le lanceur Karl Gélinas impose toujours le respect avec les Capitales de Québec, si bien qu’il a été sélectionné, via le vote populaire des partisans, afin de prendre part au prochain match des étoiles.

«Ça fait un velours, c’est certain, a réagi Gélinas, lorsque joint au téléphone. J’ai tellement un sentiment d’appartenance avec les Capitales, la ville de Québec et les partisans. Je suis aussi content parce que, selon moi, j’ai eu un très bon début de saison avant de me blesser. Je vieillis, mais je suis encore capable de tirer mon épingle du jeu.»

Malgré une vilaine blessure à un pied subie le 11 juin en étant atteint par une balle frappée en sa direction, Gélinas se rendra dans l’État de New York pour cette partie entre les étoiles de la Ligue Can-Am et celles de la Ligue Frontier, la semaine prochaine. Incapable de prendre part au match, le Québécois agira en tant qu’entraîneur des lanceurs et capitaine honorifique de l’équipe de la Can-Am.

Trois joueurs des Capitales, soit Gélinas, Yordan Manduley et Dustin Molleken, avaient d’abord été choisis pour participer à cette partie des étoiles. Le nom du receveur Chris Shaw a toutefois été ajouté, car il remplacera Manduley.

«Le joueur d'arrêt-court des Capitales aurait hypothéqué ses futures apparitions aux États-Unis sur le plan des visas de travail américains s’il avait pris part à cette classique estivale», a-t-on expliqué brièvement dans un communiqué transmis jeudi par le club de Québec.

Phillippe Aumont sélectionné

Molleken et Shaw seront les joueurs des Capitales en mesure de jouer à ce match des étoiles, le mercredi 10 juillet. Avec Gélinas, ils seront accompagnés dans l’État de New York par les dirigeants des Capitales qui participeront à une série de rencontres avec les autres dirigeants de la Ligue Can-Am et de la Ligue Frontier.

Chez les Champions d’Ottawa, le lanceur québécois Phillippe Aumont a été sélectionné pour le match des étoiles, tout comme ses coéquipiers Jiandido Tromp et Steve Brown.

«C’est beau de le voir aller depuis le début de la saison, a commenté Gélinas, à propos de son compatriote Aumont. Quand il est à la bonne place, il peut faire des choses incroyables.»

Aumont brille effectivement au monticule avec les Champions en 2019. En 56 manches et deux tiers, il a conservé une fiche de 5-2 et une moyenne de points mérités de 2,38. Limité à cinq départs, Gélinas a pour sa part maintenu une très bonne moyenne de 3,06 avec les Capitales. Il affiche toutefois un dossier de 1-3.

- Les Aigles de Trois-Rivières seront représentés au match des étoiles par les lanceurs Garrett Harris et Garrett Mundell de même que par le joueur de troisième but Taylor Brennan.