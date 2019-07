De l’émotion livrée à l’état pur

C’est une sorte de consécration qu’Alexandra Stréliski a vécue jeudi. Moins d’un an après la sortie de son deuxième album, le magnifique Inscape, la pianiste a joué dans un Théâtre Maisonneuve archi complet, jeudi soir, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

Il y a à peine un an, le nom d’Alexandra Stréliski était inconnu du plus commun des mortels. Or, la sortie d’Inscape, en octobre – qui lui a valu jeudi un disque d’or pour 40 000 exemplaires vendus –, a tout changé pour la pianiste de 34 ans.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le concert qu’elle donnait jeudi, dans le cadre du FIJM, affichait complet depuis plusieurs mois. En fait, c’est le même scénario qui se répète dans chacune des villes où la musicienne passe en tournée cette année. Tout est à guichets fermés.

Alors, est-ce que la « folie Stréliski » est pleinement justifiée en spectacle ? Dans l’ensemble, oui. Bien que généralement introvertie, la pianiste réussit à emmener les spectateurs dans son univers.

Quasi communion

D’abord, un souci judicieux a été apporté à la scénographie et aux éclairages. Au lieu de simplement retrouver la musicienne seule derrière son piano, on a eu la bonne idée d’ajouter de très belles projections sur des toiles, au début de la prestation. La musique de Stréliski, déjà très cinématographique, se retrouve ainsi magnifiée par les images et les éclairages.

En lever de rideau, Alexandra installe une ambiance de quasi-communion dans la salle. Le public, silencieux et attentif, écoute chacune des notes qui émanent de son piano. Entre les pièces, personne n’ose applaudir. Ça tombe bien, le premier chapitre du spectacle s’appelle The Quiet Voice (la voix silencieuse).

Sur la poignante Plus tôt, première pièce d’Inscape, c’est de l’émotion à l’état pur qui ressort de l’interprétation d’Alexandra. Aucunement froide, sa façon de jouer, souvent toute en douceur, s’avère bien touchante même si les versions live sont quasi identiques à celles des albums.

Au bout de quelques morceaux, la pianiste a pris le micro pour dire au public que la dernière fois qu’elle s’était retrouvée au Théâtre Maisonneuve, c’était pour un gala de publicité. « J’ai gagné pour un projet dont je ne me souvenais même pas ! » a-t-elle lancé, sous les rires du public. Touchante et drôle, cette Alexandra.

♦ Alexandra Stréliski vient d’annoncer une supplémentaire pour le Théâtre Maisonneuve, le 13 février 2020.