Du cirque berlinois ahurissant débarque à Montréal

Pas besoin de parler allemand pour faire la fête avec les Berlinois! Une bande de circassiens débordants d’énergie débarquent à Montréal pour faire rigoler le public de la métropole.

C’est que le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE s’allie à Juste pour rire pour présenter FINALE, un spectacle totalement survolté.

Après une tournée mondiale qui a enchanté les foules du globe tout entier, l’événement abracadabrant de l’été pose ses valises au Théâtre St-Denis 2, prenant l’affiche du 9 au 20 juillet.

Le futur du cirque

Depuis plusieurs années, le cirque contemporain cherche à rendre plus poreuses les frontières entre les disciplines et les genres. Aujourd’hui, danse, acrobaties, théâtre, musique et humour se joignent les uns aux autres sur les scènes d’ici et d’ailleurs dans des productions circassiennes toujours plus audacieuses.

Fondée en 2013 par le Berlinois d’adoption Florian Zumkehr et son amoureux de l’époque, la compagnie Analog veut insuffler de la poésie aux arts du cirque tout en dépouillant ceux-ci de leurs artifices. En prônant ainsi l’authenticité sans mettre de côté la magie et le plaisir propres à sa discipline de prédilection, la compagnie tisse un lien fort avec le public.

Leur plus récente création, FINALE, présente un fin amalgame de musique, d’humour et de cirque. À mi-chemin entre le cabaret et le spectacle rock, la production combine une musique live électrisante à des numéros casse-cous, le tout porté par une trame narrative qui n’a rien à envier au théâtre moderne.

De Berlin à Montréal

Les huit artistes de la compagnie Analog ont invité une chanteuse et un batteur à joindre leurs rangs le temps de la production. Chacun des artistes ultra-complices donne sa couleur au spectacle – et quel résultat!

Parmi les disciplines présentées dans FINALE, on compte le cerceau, les anneaux aériens, la corde verticale, la jonglerie et diverses acrobaties ahurissantes.

Festif à souhait, le spectacle déverse son énergie contagieuse au public qui en redemande. Vous aurez vraiment tout vu!

