Les adieux d’un guerrier

Le porteur de ballon a inscrit trois touchés, en plus de franchir les 100 verges de gains pour une première fois cette saison. Le numéro 31 a arrêté le compteur à 203 verges, ce qui représente, et de loin, son plus haut sommet en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF). Il a également ajouté 46 verges par la passe.

Celui-ci a répondu de la meilleure façon possible, soit en réussissant ses trois tentatives de placement et en étant efficace sur les dégagements.

Du côté des visiteurs, les Cats ont perdu plus que la rencontre, eux qui ont vu le porteur de ballon québécois Sean Thomas-Erlington tomber au combat. Lors du premier quart, il a été durement plaqué et il a subi une blessure à une jambe. Il n’est pas revenu dans la rencontre par la suite.

Luc Brodeur-Jourdain a disputé 169 matchs dans la Ligue canadienne de football (LCF), tous avec les Moineaux. De ce nombre, il a obtenu 127 départs. Il s’est taillé une place au sein de l’équipe d’étoiles de la section Est en 2012 et en 2014, puis il a remporté deux coupes Grey consécutives en 2009 et en 2010.

«Vivre une parade sur la rue Sainte-Catherine, c’est un moment marquant. Voir son fils le matin et jouer en après-midi, c’est marquant. Se déchirer des ligaments et un ménisque, revenir dans le match parce que tu penses que c’est ton dernier, puis jouer encore quatre ans, c’est marquant...» a-t-il déclaré plus tôt cette semaine. , non sans retenir quelques larmes.