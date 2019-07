Le Parc Oméga : au cœur de notre nature

Le parc Oméga est sans contredit la destination idéale afin de découvrir la nature canadienne, sa faune, son histoire et la culture des 11 Premières Nations du Québec en famille, le tout sous un concept de musée vivant.

Lieu unique au Québec, le parc Oméga abrite plus de 450 animaux de 23 espèces qui vivent en semi-liberté dans leur habitat naturel sur un immense terrain de plus de 22 000 acres. Il est réparti en cinq écosystèmes : prairie (wapitis, cerfs de Virginie, coyotes, etc.), forêt (orignaux, loups gris, ours noirs, sangliers, etc.), montagne (bouquetins des Alpes, oiseaux de proie), lac (castors, grands hérons, tortues, etc.) et région boréale (caribous, rennes, loups et renards arctiques, bœufs musqués).

Pour aller à la rencontre de ces animaux, un parcours en voiture vous est proposé sur un chemin balisé de 15 kilomètres. La durée totale du circuit en voiture est d’environ 1 h 30. Vous êtes également invités à vous dégourdir les jambes sur le sentier des Premières Nations ou à la Terre des pionniers où se trouvent notamment le fameux restaurant la Cookerie et plusieurs autres activités.

Animations et activités

Au Parc Oméga, tout est pensé pour que votre visite soit un événement inoubliable marqué par des découvertes, des rencontres, des apprentissages, mais aussi par des moments festifs. Ainsi, vous êtes invités à assister, entre autres, aux spectacles d’oiseaux de proie, à la présentation des loups gris avec guide naturaliste, aux ateliers de construction d’un canot d’écorce, à la manière traditionnelle avec l’artiste-conférencier Christian Pilon, et aux représentations d’un spectacle musical de contes et légendes qui enchantera petits et grands!

Ne manquez pas, non plus, de vous arrêter, avant ou après votre parcours, à la Maison du Parc où vous pourrez vous procurer des carottes pour nourrir les animaux qui viendront à vous et pour dénicher des souvenirs. Sur place, vous trouverez également une aire de jeux pour les enfants, un salon avec vue panoramique sur le Lac des oiseaux, une salle d’exposition de photos exceptionnelles des animaux du parc, un kiosque d’information et bien plus encore!

Parc Oméga, même la nuit

Saviez-vous qu’il est également possible de dormir au cœur du Parc Oméga? Différentes formules d’hébergement sont offertes, comme les tipis, les cabanes prospecteurs, les wi-tentes, la maison sur pilotis, les cabanes en bois rond et les cabanes des loups, un hébergement unique en Amérique du Nord muni d’une façade vitrée vous offrant un face à face inoubliable avec les loups!

Pour planifier votre visite : parcomega.ca / 819 423-5487

