Le père d'Avicii pense qu'il n'avait pas prévu se suicider

Le père d'Avicii ne pense pas que le suicide de son fils ait été prémédité.

Le musicien de 28 ans, dont le nom civil était Tim Bergling, s'est donné la mort en avril 2018 à Oman. Un an plus tard, Klas Bergling a accordé une interview à CNN pour éclaircir les circonstances de sa mort.

«Notre théorie c'est qu'il n'a pas planifié son suicide. C'était plutôt comme un accident de la route. Beaucoup de choses se sont déroulées au même moment et l'ont mis hors de contrôle. Si vous êtes très heureux, extrêmement heureux, ce n'est pas très loin de la tristesse. Beaucoup de petites choses peuvent vous rendre triste et tout déséquilibrer et je pense que c'est ce qu'il s'est passé. En tant que DJ, ou artiste, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire, et au final ça emporte une partie de ce que vous êtes », estime le père de l'artiste.

Si vous avez besoin d’aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

Jeunesse, J’écoute

Tel-Jeunes