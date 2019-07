La température grimpe et grimpe! Durant le temps d’une canicule, c’est l’occasion de voyager dans sa propre ville. Je vous transporte sous le soleil chaud de la Côte d’Azur sur l’une des plus belles terrasses de Montréal. Puis, on se retrouve entre Miami et Santa Monica, le temps d’un verre dans un chic et bohème speakeasy. Finalement, sans décalage, ni jetlag, on se retrouve quelque part en Australie à savourer un délicieux café glacé, en plein cœur du centre-ville. Lorsqu’il fait chaud à Montréal, le monde est simplement à notre portée!

MANGER : Un voyage sur la Côte d’Azur

Photo courtoisie

La Côte d’Azur, on en rêve tous. Et c’est la raison pour laquelle la nouveau restaurant-terrasse Riva s’en est grandement inspiré, afin de s’installer aux abords de la marina du Vieux Montréal. Ce nouveau projet chapeauté par Daniel Noiseux (Pizzaiolle et Muvbox), PJ Goupil, (Kampai Garden, Mayfair, Carlos Poulet), ainsi que l’agence marketing de croissance Agence Fox est un espace extérieur où l’on retrouve une terrasse au design moderne avec section lounge pour s’allonger au soleil et section de tables à pique-nique coussinées à l’ombre. Pour la bouffe, plusieurs spécialités du Sud de la France composent le menu, telles que les pizzas romaines Al Taglio, les salades fraîches, les planches de charcuteries, les gelatos et des sorbets. Apérol Spritz à la main, jamais un voyage à Saint-Tropez n’aura coûté aussi peu cher! (2 rue de la Commune, Montréal)

BOIRE : Café glacé australien en vedette

Photo courtoisie

C’est lors d’un périple en Europe, il y a quelques jours que j’ai réalisé que les cafés glacés n’avaient pas la cote de l’autre côté de l’Atlantique. Pourtant ici au Québec et aux États-Unis, on se meurt pour un café bien glacé, pour nous désaltérer! Mon adresse ultime et favorite est la magnifique boutique Nespresso du centre-ville, qui a d’ailleurs fait peau neuve le printemps dernier. La marque a lancé, pour la belle saison, deux cafés glacés inspirés de l’été australien : Le Long Black sur glace avec ses arômes frais fruités et floraux et le Flat White sur glace avec ses notes plus épicées et audacieuses. Lorsqu’on arrive au comptoir Nespresso, on peut demander au barista de concocter un Flat White sur glace en demandant d’y ajouter votre lait préféré et un soupçon de sirop de caramel gourmand. Faites vite, car ces deux délicieux cafés ne sont que disponibles en édition limitée. (2045 rue Crescent, Montréal)

SORTIR : Miami Vice et Santa Monica dans ton verre

Photo courtoisie

Par une nuit chaude d’été, vous avez le goût de vous évader dans un endroit à la fois mystérieux et bohème? Rendez-vous au speakeasy Boho, qui a dernièrement soufflé ses deux bougies et qui propose une carte de cocktails la plus estivale qui soit. C’est derrière les portes closes du restaurant Venice que se trouve ce joli bar, au décor californien et hyper « instagrammable »! Cet été, les mixologues chevronnés ont incorporé rien de moins que des popsicles dans les drinks, question de rafraîchir les oiseaux de nuit de la ville. J’ai particulièrement adoré l’exotique recette Miami Vice avec rhum de plantation, goyave, lime et garni d’un suçon glacé au coconut. L’autre incontournable à essayer est le mixte fruité Santa Monica composé de Tequila Sauza Blue, framboise, basilic, lime et suçon glacé au framboise. De plus, pour ceux qui ont un petit creux, il est possible de commander des petits plats d’inspiration californienne entre 6 et 18 dollars. (436 rue Saint-François-Xavier, Montréal)