Les coups de cœur de Sinem Kara

Sinem Kara a le vent dans les voiles. La comédienne et humoriste accumule tant les projets sur la scène qu’à l’écran. Demain, elle participera au festival Grand Montréal Comique au spectacle-bénéfice Vive ton courage et cet automne, elle sera en vedette dans la deuxième saison de la série Clash et les capsules web On parle de sexe. La Montréalaise d’origine turque nous partage ses adresses coups de cœur en ville qui mélangent humour, cinéma et restaurants abordables !

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie

Oh mon Dieu ! Attention, je ne suis pas du genre ­fancy ! Je vais dire La Maison Grecque sur la rue Duluth. C’est le resto où je vais le plus souvent. Ce que j’aime, c’est l’ambiance familiale. Les ­propriétaires sont ­toujours sur place et cela me fait ­penser à ma propre famille, car j’ai moi-même grandi dans le monde de la ­restauration. Je trouve ça chaleureux et pour le ­rapport qualité-prix, on est très ­gâté. C’est aussi un ­Apportez votre vin et je trouve que ­l’ambiance grecque est ­similaire à celle de la ­Turquie. En fait, cela me ­rappelle mes étés en ­Turquie. Sinon, il y a ­également le restaurant Auprès de ma blonde, sur la rue Saint-­Denis, qui est dans le même genre. C’est une famille qui possède ­l’établissement et je crois même qu’elle habite au-­dessus du ­restaurant. Je ne recherche pas ­nécessairement la ­gastronomie, mais je ­recherche plutôt cette ­chaleur humaine dans ce genre de resto.

Photo tirée de Facebook

L’endroit où prendre un café ?

Photo tirée de Facebook

C’est encore dans le même coin. C’est le café Reine Garçon, sur la rue Duluth. C’est un couple d’amis qui sont propriétaires et on a fait l’École de théâtre ensemble. Ça roule bien leurs affaires et c’est le genre d’endroit, où tu te sens bien. De plus, sur leur petite scène, il y a souvent des événements poésie, théâtre ou musique. C’est le fun !

L’activité préférée ?

Je suis un peu workaholic et tout ce que je fais tourne toujours autour de mon travail. J’aime vraiment passer mon temps libre à assister aux ­spectacles d’humour. Je suis une vraie geek de l’humour. Sinon, pour me mettre en forme, j’ai commencé à faire de la ­natation. C’est tellement drôle, car au gym où je me suis inscrite, il y a des cours d’aquafitness. Mon groupe est ­composé de madames de 65 ans et plus et je suis ­toujours visé par ­l’instructeur qui ­surveille l’intensité de mes ­mouvements ! J’y vais une ou deux fois par semaine. J’aime vraiment nager et quand je passais mes étés en Turquie, je ne faisais que ça.

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée de Facebook

Je ne donne que des adresses cheap ! Il y a un restaurant turc qui s’appelle TGV. C’est situé sur la rue Jean-Talon. C’est l’endroit par excellence pour se commander un bon kebab ou un shish taouk, faits à la façon turque. À ­Montréal, on connaît la manière ­libanaise, mais en France, c’est plutôt cuisiné à la manière turque. Et au TGV, on retrouve les mêmes spécialités qu’en France, grâce aux Turcs français qui ont immigré à Montréal.

Un comédie club à découvrir ?

Photo tirée de Facebook

C’est sûr qu’il y a le Bordel, avec les soirées Open Mic, où des humoristes se mouillent sur la scène durant cinq minutes. Je trouve ça bon et rapide : que tu aimes ou pas, ça ne dure que cinq minutes. Toutefois, j’adore les ­mercredis soir d’humour avec Anas Hassouna à l’animation. C’est un maître dans ce qu’il fait et on a vraiment l’impression de se retrouver dans un comédie club à la new-yorkaise. Le public est très varié et on laisse place à la diversité.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

J’aime beaucoup regarder des films québécois, alors j’adore Les ­Rendez-vous du Cinéma québécois. Je suis une fanatique de films d’auteur. Évidemment, pour le côté humour, je ne manque presque aucun festival : le Grand Montréal Comique, le Minifest, le Zoofest, Juste pour rire... J’assiste à tous les shows d’humour que je suis ­capable d’aller voir !

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Photo d’archives, Martin Chevalier

Ma famille et moi, lorsque j’étais jeune, on allait pique-niquer au lac des ­castors, sur le mont Royal. Une fois par mois, toute la communauté turque se rassemblait là avec un énorme ­barbecue. C’était une réunion. C’était tellement le fun ! Je trouve qu’on ne parle pas assez du lac des castors, qui est un vrai trésor caché de la ville !