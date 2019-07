On sert à quoi, nous, les aînés?

J’ai 91 ans et je n’ai ni famille ni proches. J’ai vendu ma maison pour venir habiter en rési­dence. Dans mon immeuble, j’ai fait la connaissance d’une femme de 86 ans qui s’est accrochée à moi comme un coquillage à un rocher. Quand elle a su que j’avais obtenu un poêle neuf du directeur de la résidence, elle en a réclamé un. À la suite d’un petit AVC, comme j’ai des difficultés à marcher, je me suis acheté une chaise électrique. Eh bien, elle s’est acheté une chaise comme la mienne.

Quand on va au supermarché, je dois lui lire les étiquettes des boîtes de conserve pour la rassurer sur la teneur en sel des produits. Ça me fatigue d’avoir à faire ça, mais comme elle a une très mauvaise vue, je n’ai pas le choix. Si on va prendre un café, malgré ses presque deux cents livres, elle mange deux muffins. Et que dire de ses problèmes auditifs, elle qui n’entend rien de ce qu’on dit ?

Malgré tout ce que je fais pour elle, je passe à ses yeux pour une « pas serviable », parce que je dis toujours ma façon de penser sur ce qu’elle mange, comment elle dépense son argent, et l’abus qu’elle fait de ma patience. J’ai donc décidé ce matin de ne plus rendre service à personne. Après tout, ce que je recommande aux autres je me l’applique à moi-même. Je me contente d’un petit studio, je n’ai pas de dettes, et si je manque de sous, je m’achète un sac de pommes de terre, du riz et un pain. C’est tout ! Je me sens comme une poubelle sur laquelle on met un couvercle pour oublier ce qu’il y a dedans. Après, on se demandera pourquoi les vieux pensent au suicide.

Anonyme

Au lieu de vous couper d’une des rares personnes qui meublent votre vie, pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir aux atouts de cette amitié dans votre vie pour les mettre en balance avec les inconvénients. Peut-être serez-vous surprise de constater que la solitude est, à la longue, très difficile à supporter. Beaucoup plus difficile que de s’armer de patience pour aider quelqu’un qui en a besoin. Et si cette personne se colle à vous ainsi­­­, c’est que son cercle d’amies et de proches doit être aussi limité que le vôtre. En passant, je vous souligne que les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Et que si on choisit de les dire tout en sachant qu’elles risquent de blesser, on prend la peine de les enrober d’un peu de douceur.