Phase 1 de 25 millions $: le Centre d’innovation NÉOMED sera agrandi

MONTRÉAL – La direction du Centre d’innovation NÉOMED, qui se spécialise en sciences de la vie et en technologies de la santé (SVTS), a procédé jeudi à la première pelletée de terre du projet d’agrandissement de 25 millions $ de ses installations du Technoparc Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

La phase 1 du projet d'agrandissement sera achevée en 2020 et disposera d’une superficie totale de 50 000 pieds carrés. Elle inclura des centres d’expertise et d’expérimentation, des espaces modulaires et corporatifs, des incubateurs et des accélérateurs ainsi que des pôles de formation et de services spécialisés, dont l’accès à des capitaux.

«Ce nouveau complexe d’innovation et de commercialisation sera inévitablement un lieu de convergence qui favorisera le développement d’un écosystème d’affaires et de réseaux d’innovation pour augmenter la productivité des entreprises afin qu’elles deviennent plus performantes et plus concurrentielles sur le marché mondial», a indiqué Pierre-Yves Desbiens, chef des opérations du Centre d’innovation NÉOMED.

Rappelons qu’en juin, l’Institut NÉOMED – dont fait partie le Centre d’innovation NÉOMED – et le Centre de recherche et développement des médicaments (CDRD), basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, ont annoncé la mise en commun de leurs capacités et de leurs ressources pour cofonder une nouvelle entreprise pancanadienne, baptisée adMare BioInnovations.

«Les sciences de la vie sont un domaine collaboratif dans lequel personne ne peut réussir de façon indépendante», a indiqué Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d’adMare BioInnovations.

«Il est donc essentiel de réunir notre florissante recherche universitaire de pointe avec notre savoir-faire commercial et nos ressources, a poursuivi M. McCauley. Favoriser ce type de collaboration et fournir aux entreprises l’infrastructure dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle mondiale est précisément la force de NÉOMED et la raison de son expansion. Ce que nous construisons est une communauté.»

Depuis sa fondation, NÉOMED a permis la création de centaines d’emplois et hébergé des dizaines d’entreprises, selon l'entreprise.