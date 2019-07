Un homme craint de mourir à force d’attendre l’opération

« C’est stressant, et ce n’est pas normal, s’inquiète l’épouse de Guy Gravel, aux côtés de son mari affaibli, ignorant quand il passera sous le bistouri. C’est une question de vie ou de mort », estime Jeanne Jutras.

Dans une rare sortie publique, les chirurgiens cardiaques ont dénoncé les délais qui s’allongent, attribuables notamment au manque criant d’infirmières et de perfusionnistes aux blocs opératoires.

« Qu’est-ce qu’on peut faire ? » s’interroge impuissante M me Jutras. Surtout qu’elle sait qu’une semaine n’est pas encore un si long délai.

« T’attends, t’attends, t’attends, et tu prends la place de quelqu’un d’autre pendant ce temps-là », ajoute M. Gravel, conscient qu’il occupe à son tour un lit à Saint-Jérôme. Pas question non plus de quitter l’hôpital dans un état si fragile.