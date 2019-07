Un moment touchant

Mario Pelchat n’a jamais rencontré Félix Leclerc. Il a vécu quelque chose de spécial, mercredi, lorsqu’il a interprété quelques-unes des chansons du poète de l’île d’Orléans dans la petite salle de spectacle qui porte son nom.

« C’est touchant et c’est émouvant. J’aurais tellement aimé avoir une conversation et échanger avec lui », a lancé le chanteur, avant de monter sur les planches, lors d’une soirée-bénéfice au profit de la Fondation Félix-Leclerc.

Accompagné par le pianiste Éric Sénécal, le guitariste et directeur musical Christian Turcotte et la choriste Manon Séguin, Mario Pelchat a livré un tour de chant constitué de ses chansons, de pièces d’Aznavour et d’un clin d’œil à Félix Leclerc, décédé il y a 31 ans, avec Bozo et Le Bal.

Mario Pelchat avait 12 ans lorsqu’il a chanté Bozo à l’émission L’École du Music-Hall sur les ondes de Télé-Métropole. Il s’agissait d’une première présence à la télévision pour le jeune homme originaire de Dolbeau-Mistassini.

« Je ne rêvais pas, à ce moment, de faire carrière. Je chantais pour le plaisir et je ne savais pas ce qui allait suivre », a-t-il raconté, lors de l’une de ses interventions.

Mario Pelchat a entamé Bozo un peu trop haut, pour ensuite se reprendre dans la bonne tonalité, indiquant que les chansons de cet homme, qu’il trouvait inspirant, le rendaient triste, lorsqu’il était plus jeune.

Le chanteur a raconté, lors d’un entretien, qu’il chantait, très jeune, vers 6, 7 ou 8 ans, des chansons d’amour très intenses. Sa mère n’aimait pas ça et elle l’a dirigé vers le répertoire de Félix Leclerc, avec Bozo et Le petit bonheur, des chansons qui étaient un peu plus appropriées.

Lors de répétitions pour un spectacle hommage au poète qui a vécu à l’île d’Orléans, un an après sa mort, il s’est mis à dessiner le visage de Félix. François Cousineau, qui dirigeait le spectacle, a remarqué le dessin.

« Il trouvait que c’était très réussi et il n’a jamais voulu me laisser partir avec. J’ai fait parvenir une photocopie au laser encadrée de mon dessin à la conjointe de Félix et elle m’a fait parvenir un petit mot que je vais conserver toute ma vie. Me retrouver ici, 30 ans après avoir fait ce dessin, est quelque chose d’assez spécial », a-t-il mentionné.

Aznavour et Legrand

Dans une formule intimiste, Mario Pelchat a interprété Je suis un chanteur, qui a été son premier 45 tours, Ailleurs, quelques titres écrits par Eddy Marnay, dont l’incontournable Pleurs sous la pluie, et un duo fort réussi avec sa choriste, pour la pièce Plus haut que moi, qu’il avait fait avec Céline Dion.

Mario Pelchat a aussi offert l’adaptation française de C’est la vie, d’Emerson, Lake and Palmer, il a rendu hommage à Michel Legrand, avec Je ne pourrai jamais vivre sans toi, et à Charles Aznavour avec les chansons J’me voyais déjà, Hier encore, La Bohème et Désormais. Ces deux artistes sont décédés au cours des deux dernières années.

« J’ai vécu un beau moment avec vous. Je n’ai jamais rencontré Félix, mais j’ai l’impression de l’avoir rencontré un peu à travers les yeux de sa fille », a-t-il lancé, à la fin de sa prestation.

L’espace Félix-Leclerc, situé à Saint-Pierre, sur l’île d’Orléans, accueillera Yoan (20 juillet), Lou-Adriane Cassidy (24 juillet) et Alex Perron (26 juillet) au cours des prochaines semaines.

Alfa Rococo (3 août), Salomé Leclerc (16 août), Kevin Parent (23 et 24 août) et l’humoriste Korine Côté (30 août). Brigitte Boisjoli sera en vedette le 13 septembre.

► Toutes les informations concernant ses spectacles sont en ligne à l’adresse felixleclerc.com.