Un souvenir pour ses enfants

Greg Sutton est heureux de laisser un peu de lui sur un mur du stade Saputo, ça va lui permettre de laisser un souvenir à ses deux enfants qui sont encore très jeunes.

« Mes enfants ne m’ont pas vu jouer. Ils vont pouvoir comprendre que j’ai eu une certaine influence dans le soccer. »

Dire que c’est bien modestement qu’il est arrivé à Montréal, en 2001.

« Je suis arrivé de Cincinnati, qui venait de faire faillite. Le club a à son tour fait faillite, et je me suis dit que ce n’était certainement pas à cause de mon salaire.

« Heureusement, monsieur Saputo est venu à la rescousse et a permis au club d’atteindre de nouveaux sommets. »

Important

Sutton a reconnu l’importance de faire une place aux ex-joueurs.

« C’est très important de ramener les anciens et de reconnaître ce qui a été fait, même si ce n’était pas dans la même division. Ça nous garde en contact avec le club et c’est ce que nous voulons tous. »

Selon les critères énumérés par le club, il y a plusieurs candidats potentiels pour les années à venir, a indiqué Joey Saputo.

« Si on regarde les critères, il reste sept joueurs qui sont sur notre liste. Ce sont des décisions qui sont assez difficiles. Il y en a certains qui méritent d’être sur ce mur, on en choisit un par année. »

Rappelons que le joueur doit avoir disputé son premier match dans un maillot de l’Impact il y a au moins 15 ans et qu’il doit avoir quitté le club depuis cinq ans et avoir joué un minimum de 100 matchs.

C’est donc dire que les Eduardo Sebrango, Nick de Santis, Patrick Leduc et éventuellement Patrice Bernier ne sont pas qualifiés puisqu’ils ont toujours un lien d’emploi avec l’Impact.

Saputo a toutefois laissé entendre qu’il pourrait y avoir des dérogations. On pense ici à Marco Di Vaio, qui n’a pas joué 100 matchs avec l’Impact, ou encore un entraîneur comme Valerio Gazzola.

Sacrifices

Sutton, qui est un homme de famille, a eu la gorge nouée par l’émotion quand il a parlé des sacrifices que son épouse a faits pour le suivre dans sa carrière.

« Je n’ai pas souvent cette chance, mais je veux remercier mon épouse. Elle a vécu beaucoup de hauts et de bas. »

Les gardiens ont la réputation d’être difficiles à vivre le jour d’un match, ce qu’il n’a pas nié.

« J’aime à penser que j’étais un gardien plutôt docile, mais je ne voulais pas être dérangé un jour de match et je crois que ma conjointe l’avait compris. »