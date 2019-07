Une sortie familiale originale à mettre à son agenda cet été

En collaboration avec

L’année scolaire vient tout juste de se terminer et la routine des vacances s’installe tranquillement – au plus grand bonheur des enfants!

Le mois de juillet est, pour beaucoup, synonyme de sorties en famille. Pourtant, il est parfois difficile de trouver une activité qui promet de divertir petits et grands. Bien souvent, elle plaît aux plus jeunes et moins aux ados – ou vice-versa.

Il existe pourtant un terrain de jeu idéal pour une journée réussie.

Envie une escapade pas compliquée où vous pouvez emmener toute la marmaille tout en profitant du beau temps? Rendez-vous au Stade de McGill pour un match de foot des Alouettes!

photo tirée de facebook / Alouettes de Montréal

Des animations pour toute la famille

Vos enfants ont la bougeotte? Ils peuvent se dégourdir à la Zone Famille Brick qui comprend une foule d’animations rigolotes, des jeux vidéo et même une station de tatouages temporaires.

Pour se délier les jambes et les méninges, la zone comprend également des jeux de société fournis par le Randolph, pub ludique montréalais.

Le tout, en compagnie de la sympathique mascotte Touché!

photo dominick gravel

Des spectacles hauts en couleur

Des chanteurs dont la réputation n’est plus à faire et des étoiles montantes de la scène musicale québécoise fouleront bientôt les planches du Stade de McGill.

Des artistes comme Zach Zoya, Philippe Brach, LaF et Pascale Picard vous promettent de superbes performances cet été.

Découvrez la programmation des spectacles de la mi-temps en cliquant ici.

photo tirée de facebook / alouettes de montréal

Un emplacement de rêve

Niché au centre-ville, le stade permet de profiter pleinement des belles soirées d’été au pied de la montagne. Qui plus est, l’endroit est facilement accessible par tous les modes de transport.

Lorsque les Alouettes jouent à domicile, la STM propose même un service de navettes gratuit avant et après chaque partie.

Si vous entendez de la musique et voyez de la décoration en entrant dans le bus, c’est que vous êtes dans la navette chanceuse! Vous recevrez un sac-cadeau rempli de surprises personnalisées aux couleurs des Alouettes, courrez la chance de gagner des billets pour des futures parties de l’équipe et rencontrerez un des joueurs!

photo tirée de facebook / alouettes de montréal

Un vent de renouveau

Cette saison, les Alouettes affichent des nouveaux uniformes, de nouvelles couleurs et un nouveau logo. Un véritable vent de renouveau souffle au sein de l’équipe. Il s’agit là d’un moment historique pour le patrimoine montréalais!

De plus, avec une grande diversité de joueurs, dont une dizaine de Québécois, les Alouettes représentent à merveille la richesse culturelle et sportive de notre belle métropole.



Vous cherchez à occuper les enfants tout en rencontrant la prochaine génération de fans des Alouettes? Dirigez-vous au Stade de McGill avec toute la famille!