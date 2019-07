Vous pouvez vous faire tatouer en mangeant des tacos ce jeudi soir sur le bord du fleuve

L’un des «cool spots» où prendre un verre cet été est sans aucun doute l’espace de co-working à ciel ouvert dans le Vieux-Port; Nouvelle Vague MTL.

Le soir, l’endroit se transforme en terrasse où prendre un verre après le travail entre collègue et amis. Des évènements ont également lieu au courant de l’été comme celui du 4 juillet, qui risque de vous plaire si vous aimez les tattoos.

Dès 17h, les Montréalais et les Montréalaises sont invités à Nouvelle Vague MTL pour la soirée Tacos & Tattoos. Le nom de l’évènement le dit très bien : vous pourrez manger d’excellents tacos de chez Mi Corazon Taco Truck et vous faire faire un flash tattoo par les artistes tatoueurs Boris Granche de chez Nature Morte et Laura Feroz.

Pour les tattoos, ce sera premier arrivé, premier servi. Les artistes ont partagé les «flashs» sur la page Facebook de l’évènement, alors vous pouvez déjà vous faire une idée de celui que vous aimeriez vous faire faire. Sachez toutefois que le seul mode de paiement accepté pour les tatouages sera comptant et que le prix varie selon le «flash» que vous choisirez.

L’ambiance musicale de la soirée sera assurée par XIXOOL aux platines. Un événement à ne pas manquer, surtout avec le beau temps qui est annoncé!

Tacos & Tattoos

4 juillet dès 17h

Nouvelle Vague MTL - 2 rue de la Commune Ouest

