Wimbledon: le projet d’un toit toujours en tête

Jusqu’à maintenant, les organisateurs n’ont pas eu besoin de l’utiliser. Les conditions météorologiques ne s’y sont pas prêtées. Il fait beau et chaud depuis le début du tournoi. Et ça devrait être le cas jusqu’à la fin de la quinzaine.

« Le toit n’est pas nécessaire à la tenue du tournoi, est-il écrit sur le site de la Coalition. Le tournoi de la Coupe Rogers fait partie des huit tournois extérieurs du Master 1000 et seuls ceux de Madrid et de Shanghai ont des toits. Et il faut noter que Toronto n’a pas de toit non plus. Donc, moins du quart des stades du Masters 1000 ont un toit. »