HAMELIN, Gisèle



À l'hôpital Fleury, le 25 juin 2019, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée Gisèle Hamelin, fille de feu Antoinette Leclerc et de feu Ovila Hamelin, soeur de feu Wilfrid, feu Lucienne et feu Jacques.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Lyne, et André (Catherine), sa soeur Jacqueline, son frère Georges (Madeleine Étienne), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ses cinq petits-enfants : Olivier, Mylène, Vincent, Alexandre et François ainsi que le père de ses enfants Gaston Ouellette, parents et amis.Gisèle a travaillé 25 ans, retraitée du Centre Fernand Larocque, avec sa soeur Jacqueline.La famille vous accueillera samedi le 13 juillet 2019 de 13h à 16h30 au complexe :Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.Vous pouvez faire un don à la Fondation québécoise du cancer.