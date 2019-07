6 comédies vraiment trop drôles à regarder pendant les vacances

En collaboration avec

Pendant les vacances, il faut se la couler douce. Pas question de se stresser avec le train-train quotidien!

Et quand vient le temps de choisir un film ou une série, il ne faut surtout pas se casser la tête. Adieu drames larmoyants, bonjour comédies sans prétention!

Et pour trouver les plus drôles, la plateforme de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) Club illico est une vraie mine d’or. Elle propose un catalogue garni de créations québécoises exclusives, de films passionnants et de séries télé de haut calibre. Chaque semaine, du nouveau contenu en français est ajouté à la plateforme.

Voici six comédies qui font rire encore et encore!

Lendemain de veille 3 (2013)

Lendemain de veille a-t-il vraiment besoin de présentations? La tordante trilogie se termine avec cet opus qui emmène Phil, Stu, Doug et le très instable Alan de Los Angeles à Las Vegas en passant par Tijuana. Au programme: un kidnapping, une girafe, du trafic de drogue... et beaucoup de blagues salées!

Méchants patrons 2 (2014)

Porté par un casting d’oscarisés (Jamie Foxx, Christoph Waltz et Kevin Spacey), Méchants patrons 2 poursuit dans la veine du premier film. Dans cette suite attendue, retrouvez Nick, Dale et Kurt, qui, lassés de devoir travailler pour d’autres, tentent de mettre en marché leur première invention, le «Shower Buddy». Évidemment, tout ne se passera pas comme prévu...

Tammy (2014)

Melissa McCarthy brille dans le rôle de Tammy, une serveuse aigrie qui, au bout du rouleau, décide de partir en roadtrip avec sa grand-mère jusqu’à Niagara Falls. Malgré les mauvaises critiques, le film a connu un succès monstre au box-office. À vous de voir qui, des critiques ou du public, partage votre opinion!

Le spa à remonter dans le temps (2010)

Le titre de ce film peut laisser perplexe, mais il est à l’image de la désopilante comédie qui vous attend. Dans Le spa à remonter dans le temps, un groupe d’amis se réunit dans un chalet de ski le temps d’un week-end. Lors d’une soirée bien arrosée, les comparses perdent connaissance dans le spa... et se réveillent en 1986! Ce sera pour les quatre amis l’occasion de renouer avec leur passé, mais également de poser des actions qui seront décisives pour leur futur.

Party de saucisses (2016)

Ce film d’animation pour adultes est une production des créateurs de Superbad et Ananas Express. Dans ce long-métrage déjanté, Frank la saucisse et Brenda le pain à hot-dog attendent impatiemment d’être sélectionnées sur les allées du supermarché. Afin d’éviter de faire face au sombre destin qui les attend, ils devront s’échapper des mains des humains affamés!

40 ans et encore puceau (2005)

Ce classique des comédies américaines met en vedette l’inoubliable Steve Carell dans le rôle d’un quarantenaire encore vierge. Prenant la situation en main, son ami David encourage le protagoniste à se défaire de sa timidité pour conquérir le cœur (et le corps!) de Trish, une entrepreneure du quartier. Une grande partie des gags du film est issue d’improvisations de la part des acteurs talentueux!

Vous avez envie de rire tout l’été? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.