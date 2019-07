Alexandre Barrette en grande vedette

Le présentateur Étienne Dano n’avait pas encore terminé sa phrase de présentation que le public de l’Impérial était debout, sifflait et applaudissait à tout rompre l’humoriste-vedette du Show Mystère de vendredi, Alexandre Barrette.

Le troisième Show Mystère produit par ComediHa! et présenté dans le cadre du Grand Montréal Comique 2019, vendredi, était donc un spectacle d’Alexandre Barrette, qui sillonne présentement les routes du Québec avec sa tournée Semi-Croquant.

L’assistance a pris place dans le théâtre de la rue de Bleury en n’ayant aucune idée de l’identité de la personnalité qui se tiendrait devant elle pendant l’heure et demie qui suivrait. Il faut toutefois croire que les amateurs d’humour ont le goût du risque, car l’Impérial était presque rempli pour l’occasion.

Étienne Dano a d’abord réchauffé l’atmosphère avec un court numéro, puis s’est chargé de faire monter l’excitation ambiante en vue de l’entrée de son collègue Alexandre Barrette.

Il a insisté : celui-ci devait recevoir un accueil digne d’une pointure internationale, à la Ed Sheeran ou Coldplay. « Peu importe c’est qui, tu peux pas chialer », a-t-il averti, s’adressant à une foule qui avait visiblement compris le message.

On a à peine entendu les mots « C’est un animateur de quiz, mais avant tout un excellent humoriste », prononcés par Dano, et Barrette faisait irruption dans un vacarme qu’on sentait, avouons-le, un peu planifié.

Humble, Alexandre Barrette s’est néanmoins enquis du pourcentage du parterre qui l’avait déjà applaudi sur scène ou qui ne le connaissait pas du tout. Le garçon à la répartie vive a ensuite déballé le contenu de Semi-Croquant, qu’il a déjà joué une soixantaine de fois depuis le début de l’année. Le cellulaire au volant, les pitbulls, la perte de poids et le manque de civisme font partie des sujets que l’ex-conducteur de Taxi payant aborde dans ce sympathique troisième effort sur les planches.

Concept populaire

Les éditions montréalaises des Shows Mystères sont le résultat de l’alliance récente entre le ComediHa!, Fest-Québec et le Grand Montréal Comique.

Déjà extrêmement populaire dans la Vieille Capitale, le concept est tenté pour la première fois à Montréal cette année, le temps de quatre soirées spéciales. Les 28 et 29 juin derniers, Jérémy Demay et Olivier Martineau étaient les têtes d’affiche secrètes. Un dernier rendez-vous doit avoir lieu à l’Impérial ce samedi 6 juillet, et on peut d’ores et déjà annoncer que les détenteurs de billets ne seront probablement pas déçus du visage qui les attend.

Avec ses Shows Mystères, l’organisation du ComediHa! promet des prestations de comiques à la notoriété de haut calibre, qui sont libres de présenter leur plus récent one man/woman show ou de tester du nouveau matériel. Il est encore trop tôt pour statuer si la formule sera reconduite à Montréal l’an prochain.

► Le deuxième festival Grand Montréal Comique se conclura ce week-end, avec la présentation, samedi, du collectif Vive ton courage, à l’Olympia. Le 20e ComediHa! Fest-Québec aura lieu du 7 au 18 août prochains.