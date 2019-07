Arbitrage salarial chez le Canadien de Montréal?

Toujours sans contrat pour la prochaine saison, les attaquants du Canadien de Montréal Charles Hudon, Artturi Lehkonen, Joel Armia et Michael McCarron ont jusqu’à 17 h, vendredi, pour se prévaloir de leur droit à l’arbitrage salarial.

Lehkonen, dont le contrat d’entrée vient de prendre fin, a récolté 31 points, dont 11 buts, en 82 parties lors de la dernière saison tout en maintenant un différentiel de +10. Il a écopé de 32 minutes de pénalité.

Pour sa part, Armia, qui a été acquis des Jets de Winnipeg le 30 juin 2018, pourrait demander l’arbitrage pour une deuxième année consécutive. L’été dernier, il avait finalement accepté un contrat d’un an et 1,85 million $ quelques jours avant son audience. Il a amassé 13 buts et 23 points en 57 rencontres avec le Canadien.

Hudon a quant à lui été limité à 32 parties. Il n’a touché la cible que trois fois, totalisant cinq points.

Finalement, McCarron n’a pas disputé un seul duel dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018-2019, lui qui avait disputé 69 matchs lors des trois campagnes précédentes avec le Tricolore. Le premier choix de l’équipe en 2013 a marqué sept buts et obtenu 21 points en 32 parties avec le Rocket de Laval.

Selon le site Cap Friendly, le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, dispose d’environ 8,5 millions $ sous le plafond salarial, pour finaliser la composition de sa formation en vue de la campagne 2018-2019.