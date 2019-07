BEAUSOLEIL, Rita (née Rooke)



À Laval, le 1er juillet 2019, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée en douceur Mme Rita Rooke, épouse de feu M. Maurice Beausoleil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Yolande Villemaire), Normand (Colette Pelletier), Lise (Julie D. Bélanger) et Liette (Guy Chagnon), ses petits-enfants Sandrine, Hugo, Mylène (Keven) et Jasmine (Nicolas), son arrière-petit-fils Éloi, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Bruno, 2287 rue Aladin, Laval, H7K 2T6, le lundi 8 juillet de 9h à 10h, suivront les funérailles à 10h, et de là au Jardin Urgel Bourgie Laval, 2500, des Perron à Auteuil, Laval.