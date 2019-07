De la haute voltige dans les falaises du Kamouraska

Le nouveau cirque permanent qui prend place dans les falaises de Saint-Germain au Kamouraska, près du fleuve, a surpris et ravi le public lors de la grande première jeudi soir.

Neuf artistes et deux musiciens se sont donné en spectacle pendant plus d’une heure. Haute voltige sur les falaises, trapèze, funambulisme, filet aérien et acrobaties se sont succédé.

À leur arrivée vers 21h30, les spectateurs ont défilé sur une galerie à travers le roc et la forêt, pouvant déjà voir à l’œuvre quelques artistes qui ont rapidement mis l’ambiance au spectacle Naval, le premier du Cirque de la Pointe-Sèche.

L’idéateur Elyme Gilbert, un ancien du Cirque Éloize et du Cirque du Soleil, tenait à plonger les visiteurs dans une ambiance unique dès le départ.

Photo JF Papillon

«Je m’attendais à ce que le sentier fasse une petite introduction, mais je ne m’attendais pas à ce que ça fasse vraiment un effet comme ça. C’est presque un spectacle en soi juste de passer là», a dit M. Gilbert.

Les spectateurs se sont ensuite installés dans un amphithéâtre extérieur fait de conteneurs maritimes, derrière des moustiquaires.

Jeux de lumière

Ils ont rapidement pu apprécier la qualité du spectacle, avec comme décor une énorme falaise naturelle, des jeux de lumière et d’ombres et une trame musicale jouée en direct par deux musiciens. Les artistes ont allié acrobaties et théâtre, laissant place à des moments plus intenses et d’autres qui font rire la foule.

Les artisans proviennent d’un peu partout à travers le monde et ont participé à plusieurs spectacles professionnels partout sur la planète auparavant.

Le point fort du spectacle a été sans conteste la voltige sur les parois de la falaise, alors que trois artistes ont donné des sensations fortes à un public rapidement conquis.

Photo JF Papillon

«Le décor avec la paroi rocheuse, c’est magnifique, les acrobaties qu’ils ont pu faire avec cela, c’est spectaculaire», a dit Pascal Michaud, au sortir du spectacle.

«Je n’ai pas de mots, c’est exceptionnel le site, c’est grandiose», a indiqué le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy.

«C’est une fierté pour la région. C’est impressionnant de voir tout le travail fait en si peu de temps. On regarde ça et c’est comme si ça faisait des années que c’est fait», a renchéri Roger Moreau, un autre spectateur.

Le créateur, ovationné à la fin du spectacle, s’est dit heureux du succès de la première.

«Il s’est passé quelque chose. C’est comme l’aboutissement de tout. On est très contents que la réaction soit bonne», a indiqué Élyme Gilbert.

Les spectacles se tiendront en soirée, jusqu’au 18 août, sauf les lundis.