D.J. Smith complète son équipe à Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé vendredi l’ajout de Bob Jones et Mike King a leur groupe d’instructeurs. Jones agira à titre d’entraîneur adjoint et King sera responsable du service vidéo.

L’entraîneur-chef D.J. Smith a indiqué qu’il avait ainsi terminé son travail de recrutement et que son groupe était complet en vue de la prochaine saison.

«Je suis vraiment heureux que nous ayons déniché des entraîneurs qui possèdent l'expérience, les connaissances et la profondeur de caractère avec Jack [Capuano], Davis [Payne], Bob, Pierre [Groulx] et Mike, a déclaré Smith dans un communiqué. Nous croyons que ce groupe aura un impact considérable au sein de notre équipe en développement grâce à la perception, la préparation et la culture qu'ils apporteront.»

«Je suis personnellement ravi de pouvoir côtoyer des gens qui possèdent ces connaissances et la rigueur, des qualités qui ne peuvent être acquises qu'en exerçant le métier d'entraîneur à ce niveau.»

Jones était entraîneur adjoint avec les Stars du Texas, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), au cours de la dernière campagne. Auparavant, il a notamment dirigé les Generals d'Oshawa pendant trois ans, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

King a pour sa part travaillé lors des trois dernières années avec Bears de Hershey, également dans la LAH, dans des fonctions semblables à celles qu’il occupera avec les Sénateurs.