LAJOIE (née Pelletier)

Jeannette



À Brossard, le 30 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jeannette Pelletier, épouse de M. Jean Lajoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jacques (Monique), Daniel (Kristine) et Yvan (Carole), ses petits-enfants Caroline, Marie-Ève, Nancy et Neil, ses arrière-petits-enfants Léa, Ludovick, Maya, Kim, Émilie, Kelly, Nicolas et Reese, son frère Henri, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le dimanche 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 8 juillet 2019 à partir de 9h.Les funérailles auront lieu à 11h à l'église Notre-Dame du Sacré-Coeur, 5811 Auteuil, Brossard, Qc, J4Z 1M9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.