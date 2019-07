Fuite de données chez Desjardins: une pétition pour changer les numéros d’assurance sociale

Une pétition a récemment été lancée en ligne afin qu’Ottawa change les numéros d’assurance sociale des 2,7 millions de membres de Desjardins qui ont été touchés par la fuite de données.



«Le vol récent des informations confidentielles de plus de 3 millions de citoyens canadiens par le vol de données personnelles chez Desjardins fait courir un risque de vol d'identité sévère pour tous ces citoyens et cela pour la vie complète. Les victimes innocentes de ce délit ne doivent pas être abandonnées par leur gouvernement», écrit sur la page Web le responsable Pierre Langlois. «Nous demandons que le gouvernement propose une solution rapide à ce problème pouvant inclure le remplacement du numéro d'assurance sociale de tous ceux qui ont été victimes de ce vol, qui sont connus et facilement identifiables», poursuit-il.



Ce dernier ajoute que les victimes se retrouvent «pénalisées» par un «système désuet».



À 11h30, vendredi, la pétition (que vous retrouverez ici) comptait plus de 1700 signataires.