Guillaume Lambert en mode vacances

« Je ne fais rien, j’erre à Montréal. Je vais au canal Lachine et j’arrête sur une terrasse que je découvre par hasard. Je prends le temps de voir des gens que je n’avais pas vus depuis un moment. Ça fait tellement longtemps que cela ne m’est pas arrivé d’être en mode vacances », raconte-t-il, croisé à la soirée d’ouverture du festival Montréal Complètement Cirque.

Mais même s’il est « en mode vacances », le comédien et ­réalisateur songe toujours à son prochain film, un deuxième après Les scènes fortuites paru l’an dernier.

« Je travaille pas mal là-dessus. On se concentre sur mon scénario et on recherche du financement », dit-il.