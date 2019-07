Je sors, je reste

Coup de cœur

CIRQUE : La Galerie

C’est hier que le coup d’envoi a été lancé pour le festival Montréal Complètement Cirque et pour souligner déjà leurs dix ans, une programmation où l’art circacien est en vedette attendent les spectateurs. Ce soir, en première mondiale, on présente La Galerie, une toute nouvelle production, très attendue créée par la MACHINE DE CIRQUE. Sept artistes de cirque de calibre international et une multi-instrumentiste feront voyager les festivaliers aux frontières de l’art... La magie est simplement au rendez-vous. *Ce soir à 19h00 à la TOHU – 2345 rue Jarry Est

Je sors

GASTRONOMIE

Les Premiers vendredis et la campagne Va donc jouer!

Le deuxième vendredi des Premiers vendredis se déroule ce soir, invitant tous les fins palets à déguster les spécialités de camions de rue. De plus, on profite de l’occasion pour lancer la campagne Va donc jouer!, dont le porte-parole, l’animateur Pierre-Yves Lord, sera sur place pour vous faire découvrir les différentes fédérations sportives qui incitent les jeunes à bouger. Au programme, il y aura des démonstrations de baseball, de frisbee, de cheerleading ou encore des séances d’initiation à l’équitation ou à la gymnastique. *Ce soir à partir de 16h à l’Esplanade du Parc olympique– Accès par la rue Pierre-de-Coubertin

THÉÂTRE

Indiscrétions publiques

C’est aujourd’hui que débute les spectacles de courte durée Indiscrétions publiques. Au court de l’été, la troupe s’aventura de parc en parc, partout en ville. C’est devant chaque station, devant un banc, que le grand public sera invité à assister à une pièce de 5 à 10 minutes, traitant chacune d’un enjeu d’actualité. Sous une forme de conversation, les comédiens aborderont des sujets brûlants comme l’environnement, le féminisme, les aidants naturels ou encore les fausses nouvelles. De plus, une discussion entre le public et les comédiens s’entamera à la fin du spectacle. *Ce soir à 17h30 au Parc Molson – Vieux-Rosemont

SPORT

Goal Wellness

Le tout premier festival de soccer et de bien-être Goal Wellness et son tournoi de soccer prennent place ce week-end au Stade Percival-Molson. Dans l’objectif de collecter des fonds pour financer les programmes de sport auprès des jeunes défavorisés, la Fondation GOAL Initiatives invite les petits et les grands à s’y joindre gratuitement. Au programme: finale de la Coupe du monde féminine sur grand écran, mini-cours de soccer par KYT Soccer, trampoline iSaute, coupes de cheveux gratuites par Maison Privée, kiosques de nourriture et boissons et bien plus! De plus, venez encourager les différentes équipes qui s’affronteront au tournoi amical de soccer. On compte d’ailleurs sur la participation de célébrités sportives comme Evan Bush et John Bowman. *Demain et dimanche de 10h à 18h au Stade Percival-Molson – 475 rue des Pins

CINÉMA

L’incroyable histoire du facteur Cheval

Ce drame biographique qui se déroule à la fin du 19e siècle en Drôme, raconte l’histoire unique de Ferdinand Cheval, un infatigable facteur solitaire, qui un jour rencontre Philomène, une jolie veuve. C’est le coup de foudre et le couple se marie. Quelques temps plus tard, Philomène donnera naissance à leur fille Alice. Pour prouver son amour à sa fille, Ferdinand entreprend désormais le rêve de lui construire, à lui seul, un château dans la forêt, malgré les moqueries des gens du village. *Sorti en salle le 5 juillet

HUMOUR

Coconut Comédie Club

Dans le cadre du Grand Montréal Comique, la Plaza Saint-Hubert se transforme en Playa. Pour l’occasion, on présente l’éphémère Coconut Comédie Club sur une plage sur mesure, question de faire rire tous les vacanciers de passage! L’Ausgang Plaza est complètement transformé avec carré de sable, parasols et cocktails aux saveurs exotiques. La soirée est animée par l’humoriste Mathieu Pepper, qui invitera ses amis à monter sur scène. Parmi eux, on retrouve Guillaume Pineault, Marylène Gendron, François Boulianne, Charles Pellerin et un invité surprise. * Ce soir à 20h à l’Ausgang Plaza - 6524 Rue St-Hubert

Je reste

DVD

Avant qu’on explose

La comédie fantaisiste québécoise nous transporte à Baie Saint-Paul, dans les tourmentes de l’adolescent Pier-Luc. Ce dernier, qui suit les nouvelles, constate qu’une troisième Guerre Mondiale est sur le point d’éclater et que le temps urge de perdre sa virginité. Accompagné de ses deux complices, Hubert et Samuel, ils tenteront le tout pour le tout pour ne pas mourir puceau. *Sorti le 2 juillet

ROMAN

Cari Mora

Le célèbre créateur de Hannibal Lecter, Thomas Harris, nous revient avec un nouveau et sixième roman, après douze ans d’absence. Toujours aussi terrifiant, ce thriller intitulé Cari Mora nous transporte à Miami Beach, où se trouverait dans l’ancienne villa de Pablo Escobar des lingots d’or. Tout le monde se bat, pour mettre la main dessus, mais c’est au tour du vilain Hans-Peter Schneider de tenter sa chance...Toutefois, ses plans s’embrouillent lorsqu’il fait la rencontre de la séduisante Cari Mora, qui veille sur le fort. *Sorti le 29 mai

TÉLÉ

Rendez-vous avec Jane Birkin

Les amoureux des arts de la scène sont tous en admiration devant le travail géant de Jane Birkin. Dans les années 70, elle fait sa marque comme comédienne et chanteuse et collabore avec les plus grands noms du cinéma tels que Michelangelo Antonioni, Alain Resnais et Agnès Varda. Puis, le monde entier la connaît aussi comme la muse et la compagne de Serge Gainsbourg, dont on connaît le fameux duo Je t’aime... moi non plus. Le documentaire suit la vie de la célèbre chanteuse et actrice, donnant accès aux coulisses de ses concerts à Paris. *Demain soir à 22h sur les ondes de Planète +