Lors du premier événement-bénéfice « Je suis né à Sainte-Agathe », créé par la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, on a rendu hommage à un grand athlète natif de Sainte-Agathe, Mikaël Kingsbury. Grâce à Mikaël Kingsbury et à la Fondation, le bloc opératoire de l’hôpital agathois est maintenant équipé d’un lit Panda qui améliorera considérablement les chances de survie des bébés en difficultés.

Le Dr Louis-Jean Deslauriers, doyen de l’unité des naissances, qui a mis au monde plus de 4000 bébés, Mikaël Kingsbury, sa mère, Julie Thibodeau, Nathalie Drouin, chef de l’Unité des naissances et Me Annie-Claude Ménard, représentante de la Fondation médicale entourent le lit Panda.

Julie Thibodeau, la maman de Mikaël qui a livré un beau témoignage sur l’unité des naissances de l’hôpital, est entourée de Bruno Cayer, PDG adjoint du CISS des Laurentides, Pascal Huot, Cogeco Affaire, partenaire de l’événement et Denis Primeau, Tourisme Mont-Tremblant.

Fierté et émotion, deux mots qui décrivent très bien la première édition de « Je suis né à Sainte-Agathe ». Mikaël Kingsbury est entouré des membres du CA, Me André Voizard, Michel Trottier, Bruno Cayer, Me Annie-Claude Ménard, Bénédicte Masse-Desjardins et le Dr André Lapointe.

Alexandre Gélinas, du Patriote de Sainte-Agathe, Éric Busque, de la Fondation médicale, Lyne Lavoie, de Saint-Donat, Pierre Plouffe, Centre nautique Pierre Plouffe, et Pierre Cusson d’Acroski Laurentides sont accompagnés du dynamique Danny Berger, de CIME FM.

Mikaël Kingsbury est entouré d’Andrée Marion, maman de Christel Hamel, qui a été dans l’équipe nationale de ski acrobatique et présentement étudiante en médecine, Sylvie Desjardins, maman d’Edward Lortie, entraîneur de l’équipe Québec de ski acrobatique et sa maman, Julie Thibodeau.

Patrice Charbonneau, représentant de la ministre Nadine Girault, est en compagnie de Tanya Reid, de la Fondation, Émilie Godin, Centre de Pédiatrie sociale Cœur des Laurentides, Julien Desjardins et ses parents, Sophie Julien et Daniel Desjardins, de la Fondation médicale.

Johanne Lebœuf, CIME FM, est en compagnie de Louis-Philippe Hébert, des Sommets Saint-Sauveur, qui a été témoin des premières victoires de Mikaël, Dre Anne Fortier, du CA de la Fondation, Émile Dupuis et Guy Fradette, Productions Guyf.