La « passoire » Roxham

La situation à la frontière du Québec au chemin Roxham, en Montérégie, doit être un enjeu électoral déterminant.

Passages « irréguliers »

L’enjeu des passages « irréguliers » à la frontière du Canada est un dossier presque exclusivement québécois. En 2017, plus de 90 % des 21 000 migrants qui sont entrés de façon irrégulière l’ont fait par le chemin Roxham. Ce chiffre a atteint 95 % en 2018 et 97 % en 2019 (de janvier à mai).

Cette question se doit d’être réglée. La prochaine campagne électorale sera le moment idéal pour que chaque parti expose ce qu’il entend faire pour endiguer ces passages, en fonction de quel échéancier ; le tout afin que les entrées au pays se fassent selon la norme.

Une réelle préoccupation

Dans un sondage de la firme Innovative Research publié plus tôt ce printemps, on apprenait que la situation à la frontière était préoccupante selon une majorité de répondants, et ce, partout au pays.

Plus de 70 % des personnes interrogées ont déclaré que « la question des immigrants qui entrent au Canada illégalement en ce moment » était un problème grave, y compris 65 % des répondants s’identifiant au Parti libéral du Canada et 81 % des répondants au Québec, toutes inclinations politiques confondues.

Durcir le système des demandes d’asile

Les élections fédérales approchent et le Parti libéral de Justin Trudeau est vulnérable sur cette question. Pas surprenant, dans les circonstances, que le PM ait annoncé son intention de « durcir le système des demandes d’asile ».

On le prendra au mot, vu du Québec.

De son côté, le premier ministre du Québec, François Legault, qui a déjà qualifié le chemin Roxham de « passoire », devra faire pression sur les partis fédéraux afin que sa province ne soit plus le [quasi] unique point de passage des migrants « irréguliers » et que l’intégrité de la frontière soit respectée.

Si on est capable de le faire pour le reste du Canada...