La différence ne fait plus peur quand elle est comprise

J’ai trouvé un peu simple celui qui se plaignait du fait que les gens en société jetaient un regard mauvais sur ceux ou celles qui ne sont pas comme eux. Il pleurait sur son passé où il disait avoir été molesté par des professeurs qui le forçaient à écrire de la main droite lui qui était gaucher, en plus d’être ostracisé par des collègues qui se moquaient de son problème de dyslexie.

Je ne sais pas où cet homme a vécu, mais mes deux garçons âgés de plus de 50 ans qui étaient eux mêmes gauchers n’ont jamais été importunés à cause de ça. L’un d’eux était aussi dyslexique ainsi que très dissipé, aujourd’hui on dirait TDAH, et il a quand même fait son bonhomme de chemin sans problème. Comme ce monsieur me semblait assez brusque envers les gens, peut-être devrait-il regarder du côté de son caractère pour comprendre le rejet dont il dit être victime.

Anonyme

Votre conclusion rejoint celle que je lui avais faite. Bien que je doive quand même reconnaître qu’à une certaine époque, on forçait les gauchers, mon frère en était, à écrire de la main droite.