Laurent McCutcheon s’éteint après avoir reçu l’aide médicale à mourir

MONTRÉAL – Le militant des droits des personnes LGBT Laurent McCutcheon s’est éteint, jeudi, après avoir reçu l’aide médicale à mourir. Il avait 76 ans.

Son conjoint de longue date en a fait l’annonce, vendredi, sur les réseaux sociaux.

«Laurent et moi tenons à souligner le rôle exceptionnel de l’équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC des Faubourgs. Le médecin Stephen DiTommaso et l’infirmière Corinne Boussin ont fait preuve d’un soutien médical et moral rassurant au cours des dernières semaines alors que la santé de Laurent déclinait peu à peu», a écrit Pierre Sheridan sur Facebook.

«Leur présence discrète, respectueuse et empathique, ainsi que celle de l’infirmier Jean-Michel Dart, lors de l’administration de l’aide médicale à mourir, a permis à Laurent de vivre une fin de vie dans la dignité, sereinement et sans souffrances», a ajouté M. Sheridan, qualifiant Laurent McCutcheon d’«amour de sa vie».

Selon les informations du Fonds diversité sexuelle Laurent McCutcheon, le septuagénaire avait reçu un diagnostic de cancer en décembre 2016.

Un militant engagé

Né à Thetford Mines en décembre 1942, Laurent McCutcheon s'est fait connaître pour son rôle majeur dans l’évolution des droits des personnes LGBT, en tant que président de la ressource d’aide Gai Écoute (aujourd'hui Interligne) pendant 31 ans.

Il a aussi été vice-président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD), en plus d’avoir créé la Fondation Émergence en l’an 2000, qui a donné naissance à la Journée nationale de lutte contre l’homophobie. Celle-ci est maintenant célébrée à travers la planète.

Il a également été responsable de l’action sociopolitique à la Table de concertation des gais et lesbiennes du Québec, et mis en place de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe. Il a été porte-parole de la campagne ayant mené à l’adoption de la Loi concernant les conjoints de fait.