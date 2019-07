Le temps nouveau

Mine de rien, c’est devenu une autre sorte de hockey, et la venue des petits chez le Canadien s’inscrit parfaitement dans ce que sera la NHL au cours des prochaines années.

Depuis la suppression de la ligne rouge, la réglementation tellement plus sévère (intelligente) concernant l’accrochage et la disparition graduelle des bagarres et des goons, le hockey s’est embelli. Il est rapide et spectaculaire comme il ne l’a jamais été, et ce qui est magnifique, c’est qu’il est devenu totalement imprévisible.

La remontée inespérée et renversante au classement du Canadien la saison dernière, la déconfiture inimaginable de Tampa dans les séries et la Coupe Stanley chez les Blues, qui étaient au dernier rang en janvier, sont des éléments qui démontrent que tout peut désormais se produire dans cette ligue qui ouvre maintenant ses portes aux jeunes, aux talentueux. Quelle bonne nouvelle !

L’HOSTILE

On ne sait pas ce qui s’est passé dans les coulisses pour que Marc Bergevin dépose une offre hostile qui ne l’était pas, mais il est évident que ce geste s’inscrivait dans un passe-passe. Le Canadien a-t-il été mal informé ? Dupé ? Utilisé ? Complice ?

Tout le monde a eu l’air nono là-dedans. De Aho lui-même jusqu’à tous ceux qui ont cru, ne serait-ce qu’un instant, que les Hurricanes n’égaleraient pas une offre aussi basse constituant un méchant bon deal pour un joueur de cette qualité.

Il s’est passé quelque chose de pas catholique sous la couverte.

T’EN PLUS

Bergevin admet : « Finalement, mon offre hostile est bel et bien tombée à l’Aho ».

Avis à celui qui a volé mon identité : Tu viens de changer de char.

Ça y est, c’est revenu. J’ai encore de la misère à finir ce que je.

Peut-on souffrir de la fumée secondaire si on n’a pas fini notre primaire ?

Angle Sherbrooke et Papineau, un squiggie dans la lune lave la face d’un cycliste.

À DEMAIN

Un jour, je le saurai... et je vous le dirai.