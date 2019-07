Les Blue Bombers dominent le Rouge et Noir

Chris Streveler a inscrit deux majeurs par la course en plus de réussir une passe de touché dans la victoire de 29 à 14 des Blue Bombers de Winnipeg contre le Rouge et Noir, vendredi soir, à Ottawa.

Les Blue Bombers sont toujours invaincus en trois matchs cette saison.

Streveler a franchi la zone des buts sur des courses d’une verge aux troisième et quatrième quarts. Il a également réussi une passe de touché de deux verges à Drew Wolitarsky au deuxième engagement.

Streveler a pris le relais du quart partant des Blue Bombers, Matt Nichols, qui a quitté la rencontre après avoir été durement plaqué au troisième quart. Il a complété six de ses huit relais pour des gains de 42 verges. Pour sa part, Nichols a réussi 80 % de ses tentatives de passes pour 262 verges.

L’autre touché des visiteurs a été marqué par le receveur Nic Demski sur un jeu de 82 verges.

Du côté du Rouge et Noir, le pivot Dominique Davis a complété 21 de ses 36 relais pour des gains de 234 verges. Il a été intercepté à deux reprises.