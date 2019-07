Les Blue Jays se butent à Dylan Bundy

Le partant des Orioles de Baltimore Dylan Bundy était en grande forme vendredi soir, à Toronto, et a permis à sa formation de vaincre les Blue Jays 4 à 1.

L’artilleur de 26 ans a œuvré pendant six manches et deux tiers, ne donnant qu’un point sur trois coups sûrs et deux passes gratuites. Il a également retiré six adversaires sur des prises. Le lanceur gagnant a été retiré de la rencontre après avoir accordé un circuit à Brandon Drury lors du septième engagement. Il s’agissait de l’unique moment de réjouissance des favoris de la foule.

Succédant à Bundy (4-10), les releveurs Richard Bleier, Miguel Castro et Paul Fry ont poursuivi le bon travail de leur partant. Le dernier a d’ailleurs obtenu son deuxième sauvetage de la saison.

Offensivement, les vainqueurs ont été propulsés par Chris Davis, qui a produit trois points. Le joueur de premier but a réussi un circuit en solo lors de la deuxième manche et a frappé un simple bon pour deux points dans le dernier engagement.

Ayant accordé les deux premiers points des Orioles, l’artilleur Aaron Sanchez (3-12) a encaissé le revers.

Les deux formations se retrouveront samedi, pour le deuxième duel de cette série de trois présentée dans la Ville Reine.