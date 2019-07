Montréal: Un nouveau camion à 1 M$ pour tracer des lignes plus durables plus vite

Montréal promet que le marquage des rues se fera plus rapidement et sera plus durable grâce à un nouveau camion traceur de rue à 1 M$ et un nouvel outil pour tracer les voies cyclables.

Ces nouveaux outils devraient faire une différence significative dans les opérations selon le vice-président du comité exécutif responsable des infrastructures du réseau routier, Sylvain Ouellet.

Ce dernier, un ex-col bleu, a déjà travaillé pour la division de la signalisation routière qui s'occupe du marquage des chaussées.

Terminé les voies cyclables tracées à la main qui donnait parfois des lignes croche. La nouvelle traceuse devrait régler en bonne partie ce problème qui a plusieurs fois fait les manchettes.

Bas de vignette: Le nouveau camion traceur a coûté 1M$