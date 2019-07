Papa comblé

Papa pour la première fois depuis les fêtes, Fred-Éric Salvail s’avoue comblé par les joies de la paternité. Le comédien et sa conjointe ­Frédérique Proulx ont accueilli leur fils Édouard en décembre dernier.

« C’est un super bon bébé et il est super allumé. Mais là, il a décidé qu’il ne faisait plus de sieste et qu’il faisait des crises. Sinon, pour vrai, ça va bien », confie-t-il, croisé lors de la soirée d’ouverture du festival Montréal Complètement Cirque, jeudi soir.