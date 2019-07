[PHOTOS] FEQ: Taking Back Sunday prend d’assaut la place George-V

Quelques milliers d’irréductibles et nostalgiques fans de punk rock ont été comblés hier, avec un trio de groupes cultes qui a fait vivre à la place George-V ses premiers mosh pits. Même si la soirée fût un peu inégale, elle s’est terminée avec les déchaînés Taking Back Sunday.

Photo Stevens LeBlanc

Hawthorne Heights, Saves The Day et Taking Back Sunday ont replongé le public au début des années 2000, ravivant les heures de gloire des courants punk rock et emo dans une mise en scène des plus dépouillées.

Photo Stevens LeBlanc

L’entrée à place George-V, lieu qui vit ses premiers balbutiements dans le cadre du FEQ, a été fluide toute la soirée. Il était d’ailleurs bien facile de circuler entre les périmètres du site, la soirée ayant attiré une foule bien raisonnable.

Photo Stevens LeBlanc

Tête d’affiche de la soirée, les Américains de Taking Back Sunday et son coloré chanteur Adam Lazzara, qui fait virevolter son micro comme on manie des nunchakus, sont arrivés sur scène avec une énergie du tonnerre.

Avec son style robuste, le groupe emblématique des années 2000, qui effectue un retour sur scène dans le cadre d’une tournée 20e anniversaire, avait concocté une rétrospective qui puisait dans les sept albums de leur discographie.

Leurs plus grands succès ont été déchargés au cours d’un généreux programme, qui devait se conclure avec les MakeDamnSure et Cute Without The E.

Un festivalier bien déterminé a volé la vedette au groupe pop punk Saves The Day durant la première chanson, avant Taking Back Sunday, alors qu’il a entrepris de monter au-dessus des têtes de la foule pour faire du crowdsurfing.

Lassant, Saves The Day

On doit malheureusement rapporter qu’il s’agissait du seul moment enlevant de la prestation lassante du groupe américain formé en 1994, qui n’a pas réussi à garder l’ambiance bien instaurée par ses prédécesseurs, Hawthorne Heights.

Photo Stevens LeBlanc

Peut-être était-ce à cause du chanteur et guitariste Chris Conley qui était animé d’une énergie monotone, mais la pop punk du groupe, n’a pas réussi à faire bondir les spectateurs amorphes.

Photo Stevens LeBlanc

Chris Conley ne s’est jamais adressé à la foule entre les 18 chansons du programme, outre deux ou trois « thank you so much ». Ça n’aide certainement pas à créer une connexion avec la foule.

Photo Stevens LeBlanc

Deux fois à Québec

Si notre mémoire est bonne, Hawthorne Heights n’était jamais venu à Québec avant cette année. Après un premier passage chez nous en janvier, à l’Impérial, les membres du groupe emo hardcore étaient de retour pour un second spectacle en quelques mois, hier soir, en ouverture de la soirée.

Photo Stevens LeBlanc

Devant un parterre qui s’emplissait bien tranquillement, au soleil couchant, le quatuor a été efficace en bombardant la foule de dix de leurs succès, dont une chanson phare du courant emo, Ohio Is For Lovers.