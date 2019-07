P.K. Subban pose en bikini pour les Américains

Pour une deuxième année de suite, le célèbre hockeyeur P.K. Subban a momentanément laissé sa dignité de côté pour souhaiter une bonne fête nationale aux Américains.

Subban et sa conjointe, la skieuse Lindsey Vonn, ont choisi de revêtir tour à tour un bikini aux couleurs du drapeau des États-Unis pour souligner cette journée. Des photos et vidéos publiées jeudi sur leur compte Instagram ont évidemment fait sensation. En 2018, le nouveau porte-couleurs des Devils du New Jersey avait enfilé un maillot d'un autre style, mais d'une «élégance» similaire.