Théâtre de la Dame de Cœur : Des marionnettes géantes hors du commun!

Ne manquez pas le tout nouveau spectacle du Théâtre de la Dame de Cœur (TDC), Le Grand Bric-à-Brac. Upton, en Montérégie, n’est pas très loin de Montréal, et c’est une occasion idéale de se retrouver tous réunis en famille, ou entre amis, pour une superbe sortie estivale qui saura vous étonner et vous émerveiller. Des décors et des marionnettes géantes à couper le souffle racontent une aventure haute en couleur qui se déploie tout autour, au-dessus et même à travers les spectateurs! Le Grand Bric-à-Brac, c’est l’histoire vécue par les objets accumulés au cours d’une vie, qui se retrouvent soudain à la rue et se demandent ce qui leur arrive. Ces objets fantaisistes personnifiés par de prodigieuses marionnettes géantes vivront de multiples rebondissements et réinventeront leur univers.

Une incroyable salle de spectacle

Pour réaliser ce spectacle à grand déploiement d’un genre complètement inusité, le Théâtre de la Dame de Cœur utilise de nombreux effets conjuguant imagination et surdimension. La salle extérieure de 500 places est protégée par un toit garantissant les représentations en cas de pluie. Les sièges, munis de bretelles chauffantes, pivotent afin de suivre l’action partout où elle se déroule; c’est inouï!

Théâtre de la Dame de Coeur

À la rencontre des marionnettistes

Dans ce spectacle, 8 marionnettistes virtuoses donnent vie à une trentaine de marionnettes géantes. Les manipulateurs de ces géants (qui peuvent peser jusqu’à 25 kilos et mesurer 35 pieds de haut, dont les yeux, la bouche, les bras et le corps sont articulés) doivent atteindre une haute performance physique et artistique et ont d’indéniables habiletés gestuelles pour créer la magie en donnant une âme aux marionnettes. Ils travaillent à l’aide d’un harnais individuel, conçu et fabriqué par le TDC, ou utilisent des chariots élévateurs ou des camions à bras hydraulique articulé pour manipuler les marionnettes démesurées aux mécanismes complexes.

Présenté jusqu’au 17 août.

damedecoeur.com | 450 549-5828