Un nouvelle injection pour soulager les migraines sévères

Une nouvelle injection testée par près de 5 000 Canadiens depuis six mois pourrait révolutionner le traitement contre la migraine. Près de 70 % des patients qui ont essayé le traitement prometteur ont vu leur nombre de crises chuter.

À voir aussi: Un jeune sur deux a des problèmes d'acouphènes

On en discute avec la Dre Élizabeth Leroux, neurologue et fondatrice de Migraine Québec et Daphnée Hacker, journaliste au Journal de Montréal.