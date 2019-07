Une chanteuse américaine arrêtée en plein concert en Malaisie

KUALA LUMPUR | La chanteuse pop américaine Maggie Lindemann a été arrêtée en plein concert en Malaisie faute de disposer du permis adéquat pour se produire, a-t-on appris vendredi auprès des autorités, l'artiste parlant d'un «véritable enfer».

L'interprète de «Pretty Girl», âgée de 20 ans et qui s'est fait connaître en postant des vidéos sur les réseaux sociaux, a été arrêtée alors qu'elle se trouvait sur scène dans un centre commercial de Kuala Lumpur le 21 juin.

«Je m'excuse auprès de mes fans qui sont venus au concert en Malaisie», a-t-elle écrit jeudi sur Instagram. «J'ai été arrêtée au beau milieu de mon concert et détenue (...) confinée dans un véritable enfer».

Le responsable de l'immigration à Kuala Lumpur, Hamidi Adam, a expliqué que la chanteuse avait été arrêtée, car elle ne disposait pas du permis permettant à un artiste de se produire en Malaisie.

Des policiers de l'immigration l'ont arrêtée sur la foi d'un renseignement et elle a été relâchée le jour suivant, a-t-il précisé.

Si «elle veut faire un concert dans notre pays, elle doit faire une demande de permis professionnel», a-t-il dit à l'AFP. «Mais l'organisateur ne nous a pas écoutés et est allé de l'avant avec son projet de concert».

La chanteuse ajoute qu'après cette arrestation elle n'a pu poursuivre sa tournée en Asie, qui devait la conduire également à Singapour et au Vietnam.

Un cas similaire est survenu récemment. Le 30 juin, trois Japonaises et un Espagnol ont été arrêtés pour défaut de permis professionnel lors d'une descente près de Kuala Lumpur dans un festival de cosplay. Cette pratique en vogue chez les fans de mangas et d'«heroic fantasy» consiste à fabriquer et porter le costume de son héros préféré.