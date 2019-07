Une huitième carcasse de béluga retrouvée sur les berges du fleuve Saint-Laurent

SAINTE-FLAVIE – Un autre béluga a été retrouvé sans vie à la hauteur de Sainte-Flavie, au Bas-Saint-Laurent, jeudi. C’est la huitième carcasse qui est retrouvée depuis le début de l’année.

La carcasse de l'animal, une femelle de 3,85 mètres, a été transportée à Saint-Hyacinthe vendredi où une nécropsie pour déterminer la cause de son décès sera pratiquée dans les 24 prochaines heures.

«On observe que c'est un béluga qui a l'air en forme, pas particulièrement émacié ou maigre. Il n'y a pas de trace de cordage visible qui pourrait avoir causé sa mort. Probablement que la femelle était sur le point de mettre bas, puisqu'on semble apercevoir la tête du jeune», a indiqué le biologiste du groupe de recherche sur les mammifères marins à l'Institut Maurice-Lamontagne, Arnaud Mosnier.

L'analyse du vétérinaire permettra de déterminer si la femelle était bel et bien en train de mettre bas et si ce sont des complications qui ont causé sa mort.

C'est la sixième femelle adulte qui est retrouvée sans vie depuis le début de 2019.

En 2018, 12 carcasses de bélugas ont été retrouvées mortes selon le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM). Depuis cinq ans, on trouve en moyenne entre 15 et 20 bélugas morts sur les rives du fleuve Saint-Laurent.

Les bélugas du Saint-Laurent sont officiellement en voie de disparition depuis 2016. On compte moins de 900 individus.