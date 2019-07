MASSON, Denis



À Montréal, le 5 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Denis Masson, époux de Mme Thérèse Pigeon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Éric), ses petits-enfants Frédérique et Renaud, ses nombreux frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 14 juillet 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 17h en la chapelle du mausolée.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.