LAVOIE, Guy



À Repentigny, le 2 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Guy Lavoie. Il était l'époux de feu Marguerite Rémillard.Il laisse dans le deuil ses fils Robert et Yvan, ses petits-enfants Cindy et Cédrik, sa soeur Jeannette, son frère André (Diane) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 20 juillet à partir de 11h. Les funérailles seront célébrées à 15h en l'église de La Purification (445, Notre-Dame, Repentigny).