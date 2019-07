SZABO, Étienne



À Laval, le 1er juillet 2019, est décédé Monsieur Étienne Szabo, à l'âge de 86 ans, père de feu Martin.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 60 ans, Mariette Tremblay, ses enfants Richard, Hélène (André Bourdages), Catherine (René Drolet), Nicole (Vincent Lacombe); ses petits-enfants Éric, Carine, Pascal, Camile, Brigitte, Francis et Charles; son premier arrière-petit-fils Éloi; sa belle-soeur Lise Goulet et son beau-frère Denis Martel.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:le samedi 13 juillet 2019 de 10h à 11h30, suivi d'une célébration commémorative à 11h30.