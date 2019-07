BRISEBOIS, André



De Laval, le 27 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Brisebois, époux de Mme Noëlla Day.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre, Diane, Robert, Sylvie et Maria et leurs conjoints(es), ses petits-enfants, Gabriel, Michael, Mélissa, Simon-Pier, Sébastien, Sabrina, Amélie et Pierre-Olivier ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants, sa soeur Lorraine, beau-frère, belle-soeur, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 14 juillet de 13h à 16h au:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h au salon.