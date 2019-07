BOYER, André "Le Mousse"



De St-Édouard, originaire de St-Rémi, le 2 juillet 2019 à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Boyer, fils de feu Jacques Boyer et de feu Simone Caron.Il laisse dans le deuil son épouse madame Noëlla Thibert, ses enfants Maryse (Éric), feu Éric et Claudia (Yohan), ses petits-enfants Jolayne, Tristan et Clara, ses soeurs Monique (feu Jacques), Gisèle (Claude), Nicole (Jean-Claude) et Diane (Gérald), ses beaux-frères, belles-soeurs, tantes, oncles, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 13 juillet 2019 dès 9h30, suivies des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer et/ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.