GUILBAULT, Jacques Émile



À Ste-Agathe, le 8 juin 2019, à l'âge de 83 ans, Jacques "Jocko", de Val-David, nous a quittés en paix.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 58 ans, Adèle Prevost et leurs enfants, Claude (Martine), Steven (Nathalie) et Lissa, ainsi que leurs petits-enfants, Geneviève, Raphaël, Gabrielle, Mélanie et Lancelot.Frère de Huguette, Daniel, feu Lise, feu Claudette, il laisse aussi ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au1121, 10e avenue, Val-Morindès 13h le samedi 13 juillet 2019 pour les condoléances, suivies d'une brève cérémonie à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides ou à la Fondation des maladies du coeur.