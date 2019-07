PALIN, Benoit



Au centre hospitalier Anna-Laberge, le 13 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Benoit Palin de Saint-Constant, époux de Jeanne Deragon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Francine, Linda (Claude), Johanne (Serge), Sylvie, Nathalie et Carole, ses petits-enfants Carl, David, Adam, Jade, Emerick et Marc-Antoine ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 13 juillet à compter de 10h suivi d'une liturgie en chapelle à 18h au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.